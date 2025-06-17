Відомий журналіст Ендрю Тодос в інтерв'ю Xsport оцінив перформанс молодіжної збірної України в матчі 2 туру групового турніру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0).

Наш колега був присутнім на поєдинку в Кошице, де став свідком першої перемоги молодіжки на цьогорічному Євро.

– Ендрю, твої враження від поєдинку України з Фінляндією?

– Україна виглядала стабільно. Грали до кінця, могли збільшувати перевагу, але не вистачило фінальної передачі плюс нереалізація вбивчих нагод. Результат є цілком закономірним.

– Що кинулось в око, порівняно з першою грою проти Данії?

– Фінляндія виглядала слабшою за Данію, що полегшувало роботу нашим захисникам, оскільки Данія на цьому турнірі дуже сильно себе проявляє.

– Хто з гравців більше сподобався?

– Дуже сподобався Велетень, який за умови трансферу з Колоса може в майбутньому розраховувати на запрошення в дорослу збірну. Ярмолюк вище на голову за всіх на цьому турнірі. Для нього все виглядає досить легко. Відчувається досвід гри в АПЛ.

Єгор Ярмолюк / Фото - УАФ

Приємним сюрпризом стали Очеретько та Брагару, у якого взагалі мало практики було в Динамо, а зараз Макс є найкращим бомбардиром молодіжки з двома голами. Я сподіваюсь, наступного сезону матиме більше часу.

– Ставка на гру другим номером після перерви була виправданою, чи можна було добивати фінів?

– Мельгоса розумів, що відкрита гра може дорого коштувати. Результат зберегли, отже все було виправдано.

– Як можна пояснити велику кількість жовтих в молодіжки? Рефері втратив контроль над грою?

– Наші отримали необов'язкові картки в простих ситуаціях.

– Бражко міг обійтись без вилучення перед останнім туром?

– З його досвідом можна було зіграти більш розсудливо. Бажання показати себе на турнірі десь заважає йому тримати фокус на грі. З іншого боку, в разі виходу в плей-офф ми отримаємо свіжого Бражка, який матиме час перевести подих та проаналізувати те, що сталося.

Володимир Бражко / Фото - УАФ

– Чи бачиш тут схожість з Ванатом, який 2 роки тому отримав бан?

– Зовсім ні, оскільки інший контекст мала ситуація з Ванатом, якого весь час провокували і Влад не витримав. Їх мало, що пов'язує, крім того, що зробили це перед останнім туром.

– Як викручуватись без Бражка в останньому турі?

– Найбільш оптимальним виглядає поставити Ярмолюка на позицію опорного. Батагов теж має досвід гри на цій позиції, але його нечасто там награють. А проти таких команд, як Нідерланди, важливо не програти центр поля.

– Попереду – вирішальна зустріч з Нідерландами. Цю команду можна проходити?

– Не люблю сильно прогнози. Я не бачу, що Нідерланди настільки сильні, щоб Україна не отримала прийнятний для себе результат.

Після двох зіграних матчів українська команда посідає друге місце у групі D, набравши три очки.

Для виходу до чвертьфіналу необхідно опинитися серед двох найкращих у квартеті, тому в заключному поєдинку групового етапу проти Нідерландів, який пройде в середу, 18 червня, о 19:00 за київським часом, синьо-жовтим важливо як мінімум не поступитися.