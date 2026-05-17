«Фізично це непросто»: Туран оцінив поєдинок проти Кривбасу, який затягнувся через тривоги
Попри складні умови, головний тренер донеччан задоволений результатом і самовіддачею команди
близько 3 годин тому
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував виїзну перемогу над криворізьким Кривбасом (3:2) у 29-му турі УПЛ. Слова наводить пресслужба гірників.
Через тривалі повітряні тривоги поєдинок у Кривому Розі розтягнувся майже на п'ять годин. Попри втому, наставник донеччан відмовився називати цей тиждень найважчим у своїй кар'єрі в клубі.
Ні, я не сказав би, що це найскладніший період. Насамперед ми тут для дітей та загалом усіх присутніх вболівальників, тож знали, з якою метою сюди їдемо.
Я би порівняв це з іншими, більш тяжкими, на моє переконання, періодами. Наприклад, коли протягом тижня було три матчі УПЛ, враховуючи перенесену гру із Зорею», або коли доводилося виступати на два фронти — у чемпіонаті України та виїздити на єврокубкові поєдинки. Також буває непросто повертатися після пауз на зустрічі збірних та входити в ігровий тонус.
Тому, так, фізично це непросто, але, як я наголосив, ми грали для дітей, для всіх присутніх тут уболівальників. Попри зовнішні обставини, які, звісно, не були надто приємними, ми розуміли, яку мету переслідуємо.
Чемпіон України Шахтар змушений вдруге чекати початку матчу з Кривбасом через повітряну тривогу.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05