Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував виїзну перемогу над криворізьким Кривбасом (3:2) у 29-му турі УПЛ. Слова наводить пресслужба гірників.

Через тривалі повітряні тривоги поєдинок у Кривому Розі розтягнувся майже на п'ять годин. Попри втому, наставник донеччан відмовився називати цей тиждень найважчим у своїй кар'єрі в клубі.

Ні, я не сказав би, що це найскладніший період. Насамперед ми тут для дітей та загалом усіх присутніх вболівальників, тож знали, з якою метою сюди їдемо.

Я би порівняв це з іншими, більш тяжкими, на моє переконання, періодами. Наприклад, коли протягом тижня було три матчі УПЛ, враховуючи перенесену гру із Зорею», або коли доводилося виступати на два фронти — у чемпіонаті України та виїздити на єврокубкові поєдинки. Також буває непросто повертатися після пауз на зустрічі збірних та входити в ігровий тонус.

Тому, так, фізично це непросто, але, як я наголосив, ми грали для дітей, для всіх присутніх тут уболівальників. Попри зовнішні обставини, які, звісно, не були надто приємними, ми розуміли, яку мету переслідуємо.