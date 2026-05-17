Голи Волохатого та Жовтенка принесли Оболоні перемогу над Колосом
Кияни вирішили долю протистояння у першому таймі завдяки двом забитим м'ячам
близько 2 годин тому
У виїзному поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги київська Оболонь перемогла ковалівський Колос.
Пивовари забезпечили собі результат ще у першій половині зустрічі — на 4-й хвилині рахунок відкрив Роман Волохатий, а згодом перевагу киян подвоїв захисник Олександр Жовтенко, який першим зорієнтувався у штрафному майданчику після розіграшу стандарту.
У другому таймі гра переривалася через повітряну тривогу, проте після поновлення матчу Колос не зумів переломити хід рівної боротьби.
УПЛ. 29-й тур
Колос – Оболонь – 0:2
Голи: Волохатий, 4, Жовтенко, 29
Завдяки цій перемозі Оболонь набрала 31 очко та піднялася на 11-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Колос із 46 балами залишається на сьомому рядку.
