Німецький тренер Ганс-Дітер Флік може залишити каталонську Барселону, повідомляє ABC.

За даними джерела, 59-річний фахівець відчуває сильну втому від роботи з іспанським клубом, про що вже повідомив своє оточення. Роздуми про можливий відхід Флік веде з вересня, і остаточне рішення може бути ухвалене після завершення сезону.

Після 11 турів Ла Ліги Барселона посідає друге місце із 25 очками, відстаючи від Реала на п'ять пунктів. У Лізі чемпіонів «синьо-гранатові» із шістьма балами перебувають на 12-й позиції у групі.

