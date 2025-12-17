Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік поділився враженнями від перемоги своєї команди у 1/16 фіналу Кубка Іспанії над Гвадалахарою з рахунком 2:0.

«Я дуже задоволений ставленням футболістів і перемогою. Такі кубкові матчі завжди складні, але ми діяли добре. Найважливішими були та установка, і ментальність, які ми демонстрували протягом усього поєдинку.

Марк – капітан і за 12 років у клубі провів дуже багато матчів. Ми порадилися з рештою тренерського штабу й вирішили дати йому можливість зіграти. Він повернувся, це було лише на цей матч, і, на мою думку, це хороший наступний крок. Ми поговорили з рештою тренерів і захотіли дати Тер Штегену можливість зіграти.

Такі матчі ніколи не бувають легкими – я говорив про це й раніше. Я задоволений ставленням моїх гравців на полі. Саме це є ключем до нашої перемоги. У подібних іграх не завжди просто забити, але нам це вдалося», – сказав Флік.