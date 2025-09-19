Флік: «Дуже важливо розпочати турнір з трьома очками»
Каталонці стартували з виїзної перемоги у основному етапі Ліги чемпіонів, здолавши англійський Ньюкасл 2:1
42 хвилини тому
Ганс-Дітер Флік / фото - Getty
Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік прокоментував перемогу своєї команди у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла (2:1).
Дуже важливо розпочати турнір з трьома очками. Команда сьогодні була фантастичною. Можливо, ми припустилися багатьох помилок, але я дуже щасливий, — наводить слова Фліка Barca Universal.
У наступному турі каталонці вдома зіграють проти Парі Сен-Жермен. Поєдинок відбудеться 1 жовтня о 22:00 за київським часом. Французький клуб є чинним переможцем Ліги чемпіонів.