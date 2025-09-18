Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік поділився очікуваннями від матчу стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Я ніколи тут не був, але знаю, що це одна з найкращих атмосфер у футболі. Очікую сильного суперника з великою інтенсивністю та увагою до підборів. Едді Гау — відмінний тренер, який робить чудову роботу.

Те, що ми показали проти Валенсії, було дуже позитивним. Ми добре діємо в усіх аспектах. Важливо із Ньюкаслом грати з тією ж упевненістю, контролювати м’яч і використовувати вільні зони. Але це не буде легка гра, адже суперник дуже сильний.

На моєму досвіді, головне – віддаватися по повній у кожному матчі. Ми бачили це торік, зробили висновки і повинні ставати кращими щодня. З Ньюкаслом потрібно показати, на що ми здатні.