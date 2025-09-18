Флік: «Атмосфера на Сент-Джеймс Парк одна з найкращих у футболі»
Тренеру Барселони вперше доведеться гостювати на легендарному стадіоні
близько 1 години тому
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік поділився очікуваннями від матчу стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Я ніколи тут не був, але знаю, що це одна з найкращих атмосфер у футболі. Очікую сильного суперника з великою інтенсивністю та увагою до підборів. Едді Гау — відмінний тренер, який робить чудову роботу.
Те, що ми показали проти Валенсії, було дуже позитивним. Ми добре діємо в усіх аспектах. Важливо із Ньюкаслом грати з тією ж упевненістю, контролювати м’яч і використовувати вільні зони. Але це не буде легка гра, адже суперник дуже сильний.
На моєму досвіді, головне – віддаватися по повній у кожному матчі. Ми бачили це торік, зробили висновки і повинні ставати кращими щодня. З Ньюкаслом потрібно показати, на що ми здатні.
Вже сьогодні, 18 вересня, відбудеться ще один вечір головного єврокубка. Копенгаген – Баєр, Манчестер Сіті – Наполі, Ньюкасл – Барселона та інші. Трансляції матчів Ліги чемпіонів.
Раніше наставник Ньюкасла Едді Гау повідомив про стан лідера команди.