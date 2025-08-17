Флік, попри переможний старт Барселони, знайшов привід для критики чемпіона Іспанії
Каталонці взяли очки
близько 1 години тому
Ганс-Дітер Флік / Фото - ФК Барселона
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік підбив підсумки матчу 1 туру Ла Ліги проти Мальорки (2:0). Його слова наводить Marca.
Ми набрали три важливі очки, але гра мені не сподобалася. Мені не подобається, коли гравці розслабляються. Треба діяти швидше, дещо потрібно поліпшити. Ми повинні грати доти, доки суддя не зупинить гру. Треба зберігати концентрацію і грати до кінця. Така мета, - сказав тренер Барси.
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Мальорка - Барселона.
Поділитись