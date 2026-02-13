Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік висловився після невдачі у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії проти Атлетіко, який завершився поразкою його команди з рахунком 0:4. Наставник прокоментував перебіг зустрічі та результат, зазначивши, що гра склалася для каталонців вкрай непросто.

«Що я можу сказати? Ми почали з жовтих карток — у першому епізоді з Бальде вона була очевидною. Точно. Якби її показали, все могло б скластися інакше. А коли цього не робиш, ти ніби заохочуєш таку гру. Для мене це плутанина. Сім хвилин паузи – і що, судді щось знайшли? На мою думку, офсайду не було. Якщо вони побачили щось — нехай скажуть. Але жодної комунікації не було. Я не розумію, чому це офсайд. Це ганьба та катастрофа.

У першому таймі ми грали погано, не грали як команда. Розрив між командами був величезним. Ми не пресингували, але отримали важливий урок у перші 45 хвилин. Кінець матчу був кращим. У нас попереду ще два тайми, боротимемося. Якщо виграємо по 2:0 у кожному таймі… Нам знадобляться наші вболівальники вдома.

Я не розчарований командою — я задоволений сезоном. Ми мали багато травм. Поразки це теж частина гри. Це була болюча поразка, але я пишаюся командою. Ми маємо винести з цього урок. Гравці були мотивовані забити і це те, що хочу бачити. Ми не змогли цього зробити у цій грі. Але команда молода, і я не шукаю виправдань», — наводить слова Фліка Marca.