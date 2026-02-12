Левандовські хоче залишитися в складі Барселони
Польський форвард готовий піти на зниження зарплати
14 хвилин тому
Польський нападник Роберт Левандовські схиляється до того, щоб продовжити кар'єру в Барселоні. Про це повідомляє журналіст Роджер Торелло.
За інформацією джерела, 37-річний форвард визначиться зі своїм майбутнім після березневих президентських виборів у каталонському клубі. При цьому пріоритетом для Левандовського залишається саме Барселона.
Задля збереження місця в команді він готовий піти на зниження заробітної плати, оскільки на даному етапі кар'єри для нього важливіша за стабільність, ніж фінансові умови.
У нинішньому сезоні Левандовські провів 28 матчів у всіх турнірах, відзначившись 13 забитими м'ячами та трьома гольовими передачами.
