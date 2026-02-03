Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік прокоментував можливе повернення до команди воротаря Марка-Андре тер Штегена, який виступає за Жирону на правах оренди та отримав травму.

«Мені ще не випало можливості обговорити ситуацію з тер Штегеном особисто. Я стежу за новинами та щиро бажаю йому якнайшвидшого одужання, але діалогу в нас поки не було.

Щодо його дострокового повернення мені сказати нічого. На цей момент підтверджено лише факт травми, а подальші перспективи залишаються невизначеними», – цитує Фліка видання AS.