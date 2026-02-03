Флік відреагував на травму Тер Штегена: «Щодо його повернення мені сказати нічого»
У воротаря діагностовано важке м’язове пошкодження
близько 1 години тому
Ханс-Дітер Флік/фото: Барселона
Головний тренер Барселони Ханс-Дітер Флік прокоментував можливе повернення до команди воротаря Марка-Андре тер Штегена, який виступає за Жирону на правах оренди та отримав травму.
«Мені ще не випало можливості обговорити ситуацію з тер Штегеном особисто. Я стежу за новинами та щиро бажаю йому якнайшвидшого одужання, але діалогу в нас поки не було.
Щодо його дострокового повернення мені сказати нічого. На цей момент підтверджено лише факт травми, а подальші перспективи залишаються невизначеними», – цитує Фліка видання AS.