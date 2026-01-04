Головний наставник Ліона Паулу Фонсека висловився про трансфер Ендріка, який перейшов до французького клубу на умовах оренди з Реала до кінця поточного сезону. Португальський тренер детально зупинився на процесі адаптації гравця і наголосив, яку роль він розраховує відвести футболісту в команді.

«Він дуже швидко освоюється в колективі. Цього тижня вже розпочав тренування. Це футболіст з особливими якостями, саме такий профіль нам був необхідний. Команда прийняла його чудово. Ми поспілкувалися — він задоволений, а ми раді, що у складі з'явився гравець такого рівня.

Ендрік — футболіст, здатний брати гру на себе. Має високий технічний рівень, відмінну швидкість. Він може діяти як у центрі атаки, так і праворуч, проте на першому етапі я бачу його саме у ролі нападника.

З фізичного погляду він підготовлений, оскільки тренувався у Мадриді до переходу. Водночас можливо, поки що не готовий проводити на полі весь матч через брак ігрової практики. Тим не менш, він добре виглядає на тренуваннях, знаходиться в тонусі і налаштований максимально серйозно.

Зрозуміло, наша гра відрізнятиметься залежно від того, хто вийде в атаці — Мартін чи Ендрік. При нападнику такого типу ми будемо вносити певні корективи в тактичну модель», — підсумував тренер.