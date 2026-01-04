Фонсека оцінив форму Ендріка: «Поки що не готовий проводити на полі весь матч»
Тренер Ліона пояснив, чому клуб підписав саме цього гравця
Головний наставник Ліона Паулу Фонсека висловився про трансфер Ендріка, який перейшов до французького клубу на умовах оренди з Реала до кінця поточного сезону. Португальський тренер детально зупинився на процесі адаптації гравця і наголосив, яку роль він розраховує відвести футболісту в команді.
«Він дуже швидко освоюється в колективі. Цього тижня вже розпочав тренування. Це футболіст з особливими якостями, саме такий профіль нам був необхідний. Команда прийняла його чудово. Ми поспілкувалися — він задоволений, а ми раді, що у складі з'явився гравець такого рівня.
Ендрік — футболіст, здатний брати гру на себе. Має високий технічний рівень, відмінну швидкість. Він може діяти як у центрі атаки, так і праворуч, проте на першому етапі я бачу його саме у ролі нападника.
З фізичного погляду він підготовлений, оскільки тренувався у Мадриді до переходу. Водночас можливо, поки що не готовий проводити на полі весь матч через брак ігрової практики. Тим не менш, він добре виглядає на тренуваннях, знаходиться в тонусі і налаштований максимально серйозно.
Зрозуміло, наша гра відрізнятиметься залежно від того, хто вийде в атаці — Мартін чи Ендрік. При нападнику такого типу ми будемо вносити певні корективи в тактичну модель», — підсумував тренер.
