Бразильський нападник Ендрік залишив мадридський Реал і продовжить сезон у чемпіонаті Франції. Про оренду 19-річного форварда на другу частину кампанії офіційно оголосив Ліон.

Клуб Ліги 1 опублікував у соціальних мережах повідомлення про перехід молодого бразильця. Ендрік не залишився осторонь і відреагував у коментарях під постом.

Вперед, Ліон

У першій половині сезону Ендрік мав обмежену ігрову практику в складі Реала. Нападник взяв участь лише у трьох офіційних матчах, провівши на полі 99 хвилин без урахування компенсованого часу.

Також стало відомо, що Ліон заплатить Реалу 1 мільйон євро за оренду бразильського форварда. Цю інформацію французький клуб підтвердив на своєму офіційному сайті.