Форвард Абердіна Кевін Нісбет зазначив, що його команда зустрілася з одним із найсильніших суперників Ліги конференцій.

Гравець наголосив, що подібні поєдинки необхідні для шотландського клубу, якщо Абердін справді націлений на участь у плей-оф турніру.

«Ми беремо участь у Лізі конференцій не просто для галочки. Ми беремо участь, щоб боротися і постаратися зайняти якомога вище місце в таблиці. Там є такі гучні імена, як Шахтар Донецьк, і, чесно кажучи, я думаю, що нам дістався один з найскладніших жеребів, однак, якщо ви збираєтеся пройти далі, то краще мати більш складні ігри, щоб перевірити себе і свою команду, як індивідуально, так і як клуб на європейській арені.

Як тільки ми почнемо добре грати в Лізі конференцій і здобудемо кілька перемог, це покаже, що ми дійсно гідні бути на цьому рівні», — сказав Нісбет для The Press and Journal.