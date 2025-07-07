Павло Василенко

Львівські Карпати офіційно офіційно повідомили про завершення співпраці з 20-річним нападником Вадимом Сидуном. З наступного сезону він буде виступати за новачка УПЛ – Епіцентр.

Найближчим часом форвард приєднається до нової команди.

Попередній сезон Сидун провів у складі тернопільської Ниву: 19 матчів, три голи та один асист.

У першому турі УПЛ сезону 2025/26 Епіцентр зіграє проти донецького Шахтаря. Матч пройде у неділю, 3 серпня, і розпочнеться о 15:30.