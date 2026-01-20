Нападник Крістал Пелес Жан-Філіп Матета повідомив керівництву лондонського клубу про бажання продовжити кар'єру в Ювентусі.

За даними Ніколо Скіри, переговори між сторонами йдуть успішно, і французький форвард може перебратися до Турину вже до кінця цього тижня. Ювентус планує оформити угоду у форматі оренди із обов'язковим викупом за 30 мільйонів євро.

Цього сезону Матета провів за Кристал Пелес 33 матчі у всіх турнірах, забив 10 голів і зробив дві результативні передачі.

