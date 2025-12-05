Нападник туринського Ювентуса Душан Влахович успішно переніс операцію через розрив сухожилля лівого м'яза, повідомляє офіційний сайт клубу.

Хірургічне втручання провела команда під керівництвом професора Ернеста Шілдерса в Лондоні за наявності клубного лікаря Марко Фреші. У Ювентусі наголосили, що операція пройшла без ускладнень, а з 5 грудня Влахович розпочне програму відновлення.

Точних термінів повернення на поле не повідомляють, проте Sky Sport Italia зазначає, що повне відновлення може тривати близько 14 тижнів. Цього сезону сербський форвард провів 17 матчів, забив 6 м'ячів і зробив 2 результативні передачі.

Раніше Ювентус вийшов до чвертьфіналу Кубка Італії.