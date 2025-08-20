23 серпня стартує чемпіонат Греції з футболу і у першому турі Олімпіакос із Пірея прийме на своєму полі Астерас Тріполі. Початок матчу призначено на 20:00 за київським часом.

Перед цією зустріччю головний тренер господарів Хосе Луїс Менділібар зіштовхнувся з кадровими труднощами в лінії атаки. Француз Ремі Кабелла пропустить гру через дискваліфікацію, а португалець Желсон Мартінш вибув через травму.

Наставник планував довірити місце у старті українському форварду Роману Яремчуку, проте той досі не оговтався від пошкодження, через яке пропустив п'ять серпневих товариських матчів. Лікарі клубу попередили Менділібара, що ризикувати здоров'ям гравця зараз не варто.

У результаті тренеру довелося звернутись до дубля. У заявку було викликано 18-річного Костянтиноса Ангелакіса, і саме він, за інформацією Sport24.gr, може вийти в основі на стартовий матч Суперліги.