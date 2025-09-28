Французька преса — про виступ Забарного в матчі з Осером: «Продовжив свій чудовий тиждень»
Українець відзначився дебютним голом у складі ПСЖ
близько 18 годин тому
Ілля Забарний забив гол та допоміг ПСЖ обіграти Осер з рахунком 2:0 у шостому турі чемпіонату Франції.
За версією Foot Mercato, саме український захисник став найкращим гравцем зустрічі, отримавши оцінку сім. Журналісти детально проаналізували його дебютний м'яч за ПСЖ.
Зазначається, що травма Маркіньйоса може дати Забарному додаткову впевненість та більше ігрового часу у найближчих матчах паризького клубу.
«Після сильної гри на «Велодромі» в понеділок увечері, український захисник продовжив свій чудовий тиждень, забивши свій перший гол за ПСЖ у ворота Осера ударом з лівої ноги – його слабкої ноги – після навісу від Вітіньї (33-й). Це сталося, незважаючи на тиск з боку молодого Сіве.
В обороні він продовжував переможну гру, демонструючи спокій у перехопленнях та силу в поєдинках проти Осера. Оскільки Маркіньйос буде недоступний протягом наступних 2-3 тижнів, колишній гравець Борнмута має розпочати низку ігор. З наближенням матчу проти Барселони, цей тиждень, здається, додав йому певної довіри», — написали в Foot Mercato.
Поділитись
Матеріали по темі
Тренер ПСЖ — про гру Забарного проти Осера: «Він зіграв на дуже високому рівні»
близько 20 годин тому
Забарний прокоментував перемогу ПСЖ над Осером: «Ми – найкраща команда в світі»
близько 21 години тому