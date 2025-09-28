Ілля Забарний забив гол та допоміг ПСЖ обіграти Осер з рахунком 2:0 у шостому турі чемпіонату Франції.

За версією Foot Mercato, саме український захисник став найкращим гравцем зустрічі, отримавши оцінку сім. Журналісти детально проаналізували його дебютний м'яч за ПСЖ.

Зазначається, що травма Маркіньйоса може дати Забарному додаткову впевненість та більше ігрового часу у найближчих матчах паризького клубу.