Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке на прес-конференції після переможного матчу проти Осера у шостому турі Ліги 1 (2:0) дав оцінку виступу українського захисника Іллі Забарного, який забив свій перший гол за паризький клуб.

«Все, що ми бачили в Забарному, ми і отримали. Це дуже молодий гравець, але вже з досвідом, з характером, ми раді, що він у нас є. Він зіграв на дуже високому рівні».

Забарний вже провів шість матчів за французький колектив і встиг відзначитись одним результативним ударом. Наразі команда, за яку виступає українець, впевнено лідирує у чемпіонаті, набравши 15 очок після шести турів.

Нагадаємо, що перехід Забарного з англійського Борнмута до ПСЖ коштував столичному клубу 63 мільйони євро без урахування можливих бонусів, згідно з даними Transfermarkt.