Український центрбек ПСЖ Ілля Забарний поспілкувався з журналістами після поєдинку шостого туру Ліги 1 сезону 2025/26 проти Осера (2:0), в якому зумів забити перший м'яч за паризький клуб.

«Важливо знову рухатися вперед. Я дуже радий, що забив свій перший гол на Парк де Пренс. Ми повинні продовжувати рухатися до наших цілей, сьогодні ми це показали.

Золотий м'яч Дембеле? Для Усмана це неймовірно, і він заслуговує на це на 100%. Це дуже хороше відчуття для всіх нас. Травми трапляються. Ми дуже хороша команда, кожен може допомогти. Я думаю, що ми – найкраща команда в світі».