Англійський клуб Фулхем продовжує шукати варіанти посилення складу перед закриттям літнього трансферного вікна. Спочатку «білі» планували підписати Ріса Нельсона з Арсеналу, але пізніше зосередилися на переході Кевіна із Шахтаря.

Крім цього, Фулхем розглядає 26-річного вінгера Базеля Філіпа Отеле. Очікується, що за трансфер нігерійця клубу доведеться заплатити близько 15 мільйонів фунтів, що помітно нижче за вартість Нельсона або Кевіна.

Переговори щодо Кевіна цього тижня не просунулися: Шахтар продовжує вимагати за гравця 43 мільйони фунтів, і поки що невідомо, чи готовий український клуб йти на поступки, про це повідомило ВВС.

Нагадаємо, що Філіп Отеле перейшов у Базель у січні нинішнього року на правах оренди з Аль-Вахди (ОАЕ). Пізніше швейцарський клуб викупив контракт вінгера за 3 мільйони євро, а Transfermarkt оцінює його вартість у 4 мільйони євро.