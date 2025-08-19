Англійський Фулхем близький до того, щоб оформити найдорожчий трансфер у своїй історії заради футболіста з чемпіонату України, повідомляє Sky Sports.

Клуб АПЛ успішно погодив основні умови угоди з донецьким Шахтарем щодо переходу 22-річного бразильського вінгера Кевіна. Сам гравець вже дав згоду на переїзд до Англії та чекає на остаточне оформлення трансферу.

Переговори стосуються суми і донецький клуб наполягає на 50 млн. євро, тоді як Фулхем розраховує зменшити суму до 45 млн. При цьому джерела стверджують, що сторони зможуть досягти компромісу, і ціна не стане на заваді угоді.

Цей перехід увійде в історію лондонців як найдорожчий. Рекорд досі належить Емілю Сміт-Роу, який перейшов із Арсеналу у серпні минулого року за 31,8 млн євро.

Цього сезону Кевін встиг провести три поєдинки, відзначившись чотирма забитими м'ячами. Його контракт із донецьким клубом розрахований до грудня 2028 року, а ринкова вартість оцінюється приблизно у 12 млн євро.