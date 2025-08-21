Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував нічию в першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Серветта (1:1) та розповів про травму вінгера Невертона. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Насправді сьогодні ми зіграли добре. Коли граєш вдома, дуже важливо добре розпочати матч. Після легкого виходу один на один ми допустили кутовий і пропустили з нього, потім трохи розгубилися і трохи відійшли від нашої системи. Окрім цього, майже весь матч ми грали відмінно. Я довіряю своїй системі й тактиці, ми довіряємо нашій системі й тактиці, і я задоволений виступами футболістів. Чим я не задоволений, так це лише деталями і принципами.

Також ми втрачаємо багато моментів. Нам потрібно бути уважнішими, коли ми підходимо до завершення, і більше прагнути забивати. Можу лише подякувати всім своїм гравцям. У Швейцарії ми зробимо все, щоб пройти цей раунд. Звісно, це не буде легкою грою, але я довіряю своїй команді, довіряю своїм футболістам. Ми хочемо спершу вийти до основного етапу, а далі в нас є мрії на майбутнє.

Чесно скажу, нам потрібно більше горіти бажанням забити гол і ще сильніше цього прагнути. Ми працюємо над кожною деталлю, але іноді справа не в деталях, принципах чи тактиці. Коли підходиш до завершення, потрібно сильніше відчувати гол, більше прагнути його забити. Ми намагаємося донести до наших гравців, наскільки важливо у футболі опинятися в таких моментах. Вони молоді, але ми будемо працювати над тим, щоб бути уважнішими в цих ситуаціях. Але я думаю, ви праві щодо того, що сказали.

Хоч би що там було, але для нас важливіше виграти, ніж бути першими у плані голів. Але коли підходиш до штрафного майданчика, нам потрібно більше енергії, більше запалу. Бо не так просто дістатися до штрафного, 23 моменти, 1–2 метри. Ми дуже багато говорили про це з моїми гравцями, але вони молоді, вони навчаться. Я теж винесу свій урок, і ми виконаємо дуже хорошу роботу. Мені шкода через це, справді шкода, але побачимо, що буде в майбутньому.

Втрата Невертона? Я не знаю. Поговорю з лікарем, але може бути. Думаю, що так.