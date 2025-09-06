Футболіст збірної Азербайджану: «Думаю, очко або очки можна заробити у матчі з Україною»
Джейхун Нурієв упевнений, що команда не програє
близько 2 годин тому
Джейхун Нурієв/фото: Google
Півзахисник національної збірної Азербайджану Джейхун Нурієв поділився своїм прогнозом щодо кількості очок, яку його команда здатна взяти у матчі проти України.
«Думаю, очко або очки можна заробити у матчі з Україною. Потрібно вірити в це. Ми будемо боротися за залікові бали у цій зустрічі і зробимо це», – сказав Джейхун Нурієв.
Зустріч Азербайджан – Україна відбудеться у вівторок, 9 вересня, початок гри заплановано на 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, що у стартовому поєдинку кваліфікації до чемпіонату світу українська збірна зазнала поразки від Франції.
Поділитись