У Рейк'явіку на стадіоні Лаугардалсвеллур завершився матч 1-го туру відбору до чемпіонату світу 2026 року, в якому збірна Ісландії приймала Азербайджан. У поєдинку команд групи D перемогу святкували господарі поля з рахунком 5:0.

На 45+2-й хвилині захисник Ісландії Віктор Паульссон відкрив рахунок. На 47-й хвилині півзахисник Ісак-Бергманн Йоуханнессон подвоїв перевагу господарів, а на 56-й хвилині він оформив дубль. На 67-й хвилині нападник Альберт Гудмундссон забив четвертий м’яч, а на 73-й хвилині виходець на заміну Крістіан Хлінссон встановив остаточний рахунок.

У паралельній зустрічі Україна поступилася Франції (0:2).

У другому турі відбору Азербайджан прийме на своєму полі збірну України, а Ісландія вирушить у гості до Франції. Обидва матчі відбудуться у вівторок, 9 вересня.

ЧМ-2026 — Європа. Група D. 1-й тур

05 вересня 2025, п’ятниця, 21:45

Ісландія 5 : 0 Азербайджан Паульссон 45+2, Йоуханнессон 47, Йоуханнессон 56, Гудмундссон 67, Хлінссон 73)