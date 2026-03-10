Багаторічний лідер оборони збірної Англії та захисник Бернлі Кайл Вокер офіційно завершив виступи за національну команду.

Вокер дебютував за збірну у 2011 році. За цей час він провів 96 матчів, у яких відзначився одним забитим голом та 10 результативними передачами.

У своєму прощальному зверненні футболіст подякував усім тренерам, з якими працював — від Фабіо Капелло до Томаса Тухеля, — а також партнерам по команді та вболівальникам.

Це спогади. Ти й не мрієш грати за Англію. Ти можеш мріяти грати за клуб свого дитинства Шеффілд Юнайтед і думати, що, можливо, це можливо. Мріяти про перемогу в Прем'єр-лізі. Це можливо. Але грати за свою країну — не багато хто може сказати, що вони це зробили. Я з великою гордістю оголошую про свій вихід зі збірної.

Дехто з вас буде в захваті. Дехто, можливо, буде трохи сумувати. Я просто хочу сказати дякую. Тренерам, під керівництвом яких я працював, від Капелло до Ходжсона, Лі Карслі, Гарета Саутгейта і Томаса [Тухеля], я хочу сказати дякую від щирого серця за те, що ви змогли втілити мою мрію в реальність. Це стосується і моїх колишніх та нинішніх товаришів по команді, дякую вам, і я бажаю всім усього найкращого, а вболівальникам я хочу сказати: продовжуйте підтримувати хлопців, вони потребують вас, вам потрібно бути поруч із ними, щоб вони могли гордо представляти свою країну.

Сподіваюся, тепер я зможу бути вболівальником і спостерігати, як вони досягають великих успіхів на цьому чемпіонаті світу. І, нарешті, що не менш важливо, дякую моїй родині. Дякую за те, що терпіли всі ці роки, коли я був далеко від вас, за всі ті моменти, коли я виїжджав, щоб слідувати своїй мрії та представляти свою країну.

Я просто хочу сказати, що ця глава тепер закрита, і від щирого серця зізнатися, що це була бурхлива подорож, але я справді дуже, дуже насолоджувався нею.