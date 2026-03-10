Захисник збірної Бразилії, ймовірно, пропустить чемпіонат світу-2026
Він змушений перенести операцію
24 хвилини тому
Правий захисник Монако Вандерсон Кампос змушений буде перенести операцію на лівому стегні через м’язову травму. Про це повідомляє Globo Esporte.
За даними джерела, 24-річний бразилець, ймовірно, пропустить чемпіонат світу-2026. Адже на відновлення йому знадобиться щонайменше три місяці.
Головний тренер збірної Карло Анчелотті оголосить список викликаних на мундіаль трохи більше ніж за два місяці – 19 травня.
Вандерсон намагатиметься пришвидшити відновлення, але розуміє, що участь у ЧС буде дуже складною.
Через травми Кампос уже двічі вибував зі складу збірної за викликами Анчелотті та пропустив збір у листопаді 2025 року. Він був у стартовому складі в перших двох матчах італійського тренера на чолі збірної.
У цьому сезоні він зіграв 23 матчі за клуб та віддав 2 асисти.
Нагадаємо, що ЧС-2026 пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року.
