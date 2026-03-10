Володимир Кириченко

Правий захисник Монако Вандерсон Кампос змушений буде перенести операцію на лівому стегні через м’язову травму. Про це повідомляє Globo Esporte.

За даними джерела, 24-річний бразилець, ймовірно, пропустить чемпіонат світу-2026. Адже на відновлення йому знадобиться щонайменше три місяці.

Головний тренер збірної Карло Анчелотті оголосить список викликаних на мундіаль трохи більше ніж за два місяці – 19 травня.

Вандерсон намагатиметься пришвидшити відновлення, але розуміє, що участь у ЧС буде дуже складною.

Через травми Кампос уже двічі вибував зі складу збірної за викликами Анчелотті та пропустив збір у листопаді 2025 року. Він був у стартовому складі в перших двох матчах італійського тренера на чолі збірної.

У цьому сезоні він зіграв 23 матчі за клуб та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, що ЧС-2026 пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року.

