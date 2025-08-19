Журналіст Ігор Циганик у своїй програмі Циганик Live поділився інсайдерською інформацією щодо поведінки зіркового гравця Шахтаря Кевіна після матчу проти турецького Бешикташа.

Після протистояння з Бешикташем кажуть, що він собі дозволив трошки зайвого. Що були певні питання до його дисципліни. Я не виключаю можливості того, що це було якраз пов’язано з тим, що він хотів спровокувати ситуацію, при якій, можливо, його мали би продати.

Я не знаю, не буду зараз стверджувати, думаю, що були свідки цієї історії. Більше не можу розказати, але казали, що дисципліну він таки порушив. І як наслідок – я не знаю, чи травма настільки тривала, чи, можливо, ще якісь певні моменти. Але зараз ми бачимо, що Кевін не грає.

І розмови про те, що ним цікавляться… Можливо, іноді краще позбутися проблемної історії, навіть якщо вона безмежно талановита та обдарована, – сказав Циганик.