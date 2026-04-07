Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік виступив на захист півзахисника Ламіна Ямаля. Після перемоги над мадридським Атлетіко з рахунком 2:1 гравець не святкував вирішальний гол Роберта Левандовського та одразу після фінального свистка залишив поле, проігнорувавши спробу тренера зупинити його. Слова наводить Mundo Deportivo.

Ламіну всього 18 років, і, на мій погляд, він — неймовірний гравець. При повторному перегляді матчу особливо помітно, наскільки вражають його дії на полі. Так, іноді він розчаровується, якщо я його міняю, або коли опиняється під щільною опікою чотирьох-п’яти суперників — у таких ситуаціях він може вдарити по воротах і схибити. Йому буває неприємно через промахи, але він пристрасний гравець, і я його повністю підтримую. Він на правильному шляху, і ми створюємо умови для його розвитку.

Не кожна його дія має викликати широкий резонанс. Розумію, що всі пильно стежать за ним — адже він дійсно фантастичний гравець, — але не варто забувати, що йому всього 18. Я сказав йому, що помилки припустимі і що я буду його захищати. У майбутньому він стане одним із найкращих, якщо не найкращим.