Михайло Цирук

У четвер, 13 листопада, збірна України проведе свій передостанній поєдинок основного етапу кваліфікації на ЧС-2026 проти команди Франції. Напередодні цієї події пропонуємо згадати випадки, коли «синьо-жовтим» вдавалося перемагати топові європейські збірні.

Україна – Португалія 2:1. 05.10.1996

Вперше Україні вдалося обіграти визнаного європейського гранда ще в минулому столітті. У рамках відбору на ЧС-1998 до Києва приїхала неймовірно зіркова збірна Португалії. Побачити, як наша головна команда протистоятиме такому супернику, та наживо спостерігати за грою Луїша Фігу, Руя Кошти, Вітора Баї та інших легенд на НСК Олімпійський зібралися понад 50 тисяч глядачів. І на радість усім їм підопічні Йожефа Сабо створили справжню сенсацію.

Наша команда відкрила рахунок уже на початку матчу завдяки голу Сергія Попова й увесь поєдинок намагалася утримати мінімальну перевагу. Зробити цього не вдалося, і на 83-й хвилині португальці зрівняли рахунок. Проте за три хвилини до кінця основного часу синьо-жовті вирвали перемогу після точного удару Юрія Максимова.

На жаль, цей успіх зрештою не допоміг збірній України пробитися на мундіаль. Наша команда посіла друге місце в групі, а в плей-оф поступилася Хорватії (0:2; 1:1).

Україна – Англія 1:0. 10.10.2009

Ще одна перемога нашої команди над топовим суперником сталася у відборі до ЧС-2010. Тоді до Дніпропетровська приїхала грізна збірна Англії з Джоном Террі, Стівеном Джеррардом, Ріо Фердінандом, Френком Лемпардом, Майклом Карріком, Вейном Руні та іншими суперзірками. Однак вся ця компанія виявилася безсилою, коли на 30-й хвилині Сергій Назаренко шикарним ударом підняв на ноги весь стадіон.

Цей гол став єдиним у тому пам’ятному матчі та приніс історичну, поки що єдину перемогу над Англією. Кваліфікація на ЧС у ПАР для України завершилася невдало. Команда Олексія Михайличенка посіла друге місце в групі, а в плей-оф поступилася Греції (0:0; 0:1).

Україна – Франція 2:0. 15.11.2013

Мабуть, найяскравішою та найстатуснішою перемогою України над європейським грандом була саме ця. Так, зрештою наша команда не змогла подолати прокляття плей-оф ЧС і поїхати на мундіаль у Бразилію, адже в матчі-відповіді поступилася 0:3. Але той фантастичний матч на Олімпійському все одно назавжди залишиться в пам’яті всіх українських уболівальників.

Вигризений гол Зозулі, нервовий пенальті Ярмоленка, сейви Пятова, можливо, найкращий матч у житті Федецького та неймовірна ейфорія після фінального свистка. Хочеться стерти собі пам’ять, щоб переглянути цей шедевр ще раз.

Україна – Португалія 2:1. 14.10.2019

Ця перемога над чинним, на той момент, чемпіоном Європи була не менш пам’ятною, ніж успіх у матчі з Францією. Адже того вечора на Олімпійському сталося справді історичне явище: Україна лише втретє у своїй історії успішно пройшла відбір на великий турнір. До цього наша команда пробивалася на ЧС-2006 та Євро-2016.

Цей матч запам’ятався ще й упевненою грою нашої збірної, яка не боялася грати у сміливий, атакувальний футбол проти сильнішого суперника. В результаті доля нагородила синьо-жовтих двома швидкими голами Яремчука та Ярмоленка вже на початку поєдинку, і таку перевагу команда Андрія Шевченка не втратила.

Україна – Іспанія 1:0. 13.10.2020

За своїм змістом цей поєдинок Ліги націй був класичним прикладом перемоги андердога над явним фаворитом. Упродовж усього матчу Україна терпіла, відбивалася та залишалася в грі лише завдяки чудовій грі Бущана у воротах. Але наприкінці зустрічі стався момент, який вирішив її долю.

Вибивання Бущана, скидання Караваєва, шикарний розрізний пас Ярмоленка та не менш шикарна реалізація виходу віч-на-віч від Циганкова. Звісно, Ліга націй – не найпрестижніший турнір, але перемагати таких сильних суперників завжди приємно.

Україна - Бельгія 3:1. 20.03.2025

А остання перемога синьо-жовтих над топовою збірною сталася зовсім недавно - у березні цього року. У межах плейоф за право підвищитися в Лігу А ліги націй наша команда зустрічалася з Бельгією, і в першому, номінально домашньому поєдинку в Мурсії шокувала фаворита.

Перший тайм у виконанні нашої команди зовсім не вражав, і за його підсумками команда Реброва поступалася з рахунком 0:1 після голу Лукаку. Однак на екваторі другої половини Україна змінила все за лічені 12 хвилин.

Спочатку помилкою суперника скористався Гуцуляк, потім Ванат замкнув флангову передачу Циганкова, а за 5 хвилин перемогу українців довершив Забарний. Так, у матчі-відповіді наша команда поступилася 0:3 та в підсумку не вийшла до ліги А, проте перша гра в Іспанії все одно залишила приємні спогади.

В матеріалі використані фото Getty Images