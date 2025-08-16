Святослав Козловський, син засновника Руху Григорія Козловського, жорстко розкритикував у Instagram головного тренера команди Івана Федика після поразки в матчі третього туру української Прем’єр-ліги проти Оболоні (1:2).

Чудак робить дві заміни у першому таймі, потім ще одну в перерві матчу. Скажіть мені, як він, довбо**б, готується до гри? Як ти награєш склад, якщо ти не знаєш, хто у якому стані? Як ти награєш склад, ідіот?

Йди в п’ятий клас і тренуй дітей, нехай там по тайму грають. Як у професійній команді давати по тайму грати? Киргиз [Алмазбеков, – прим.] – найсильніший хавбек команди і він його на заміні тримає. Значить, він тупорилий д*біл… Тренер, ти великий… Розказуєш, чмо ти галіме.

Цей недотренер не допустив мого футболіста до першої команди. Людина прилетіла з Колумбії а він його відправив з U-19 тренуватися.