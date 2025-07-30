Рома та Наполі зацікавилися вінгером Шахтаря
Кевін потрапив на радари італійських клубів
близько 1 години тому
Рома продовжує активно працювати над посиленням своєї атаки. Поки клуб веде переговори щодо переходу півзахисника Рівер Плейт Клаудіо Ечеверрі, спортивний директор римлян Фредерік Массар переключив увагу на вінгера донецького Шахтаря Кевіна, повідомляє Radio CRC.
Бразильський фланговий гравець також входить до сфери інтересів Наполі - чинного чемпіона Італії. Проте український клуб оцінює свого футболіста у 30 мільйонів євро.
Минулого сезону Кевін провів 35 матчів за Шахтар, забивши 9 голів і віддавши 4 результативні передачі. За інформацією порталу Transfermarkt, поточна ринкова вартість 22-річного бразильця становить близько 12 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Болонья цікавиться Кевіном.