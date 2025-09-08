Відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо розкрив причини, через які не відбувся можливий обмін українського нападника Роми Артема Довбика на форварда Мілана Сантьяго Хіменеса з Мексики.

«Мілан так і не досяг угоди з Ромою щодо обміну в оренду Хіменеса на Довбика – будь то варіант з викупом контрактів, «сухі» оренди чи інші формули… Коротше кажучи, було багато перепон для цієї подвійної угоди.

Але бажання Сантьяго Хіменеса, вочевидь, абсолютно відоме. Воно полягає в тому, щоб постаратися провести декілька важливих місяців у Мілані і не змінювати так швидко своє майбутнє», – сказав Романо на своєму каналі в YouTube