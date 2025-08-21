Капелло непокоїть становище Довбика в Ромі
Дон Фабіо оцінив передсезонку Артема
близько 1 години тому
Знаменитий італійський тренер Фабіо Капелло висловився про становище форварда збірної України Артема Довбика в Ромі. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.
Довбик - типовий гравець штрафного майданчика і може забивати голи, що завжди є найважливішою якістю для нападника. З Раньєрі на лаві він дуже добре це продемонстрував. Коли його партнери доходять до флангу та роблять навіси, він справді може бути небезпечним.
Звичайно, він мене не вражає: я уважно стежив за ним у матчі проти Евертона, і здавалося, що він перебуває у скрутному становищі. Можливо, він був ізольований, але загалом у мене все ще залишаються певні сумніви, - сказав Капелло.
Мілан не зміг підписати форварда МЮ і почав цікавитися Довбиком.
