Знаменитий італійський тренер Фабіо Капелло висловився про становище форварда збірної України Артема Довбика в Ромі. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

Довбик - типовий гравець штрафного майданчика і може забивати голи, що завжди є найважливішою якістю для нападника. З Раньєрі на лаві він дуже добре це продемонстрував. Коли його партнери доходять до флангу та роблять навіси, він справді може бути небезпечним.

Звичайно, він мене не вражає: я уважно стежив за ним у матчі проти Евертона, і здавалося, що він перебуває у скрутному становищі. Можливо, він був ізольований, але загалом у мене все ще залишаються певні сумніви, - сказав Капелло.