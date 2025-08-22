Український нападник Артем Довбик, який виступає за римську Рому, опинився у сфері інтересів іспанського Вільярреала, про що повідомив журналіст Хаві Мартінес Феліп у соцмережі Х.

За даними джерела, 28-річний форвард розглядається іспанцями як головна трансферна мета цього вікна. Керівництво Вільярреалу планує наполягати на оренді гравця і вестиме переговори з римлянами.

Наставник Роми Джан П'єро Гасперіні не бачить Довбика у своїх планах, однак інших офіційних пропозицій щодо українського нападника поки не надходило.

Минулого сезону Артем відзначився 17 голами та двома асистами у 45 поєдинках за італійський клуб. Контракт футболіста розрахований до 30 червня 2029 року, а його ринкова вартість Transfermarkt оцінюється в 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Мілан не зміг підписати форварда МЮ і почав цікавитися Довбиком.