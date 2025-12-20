Головний наставник Роми Джан П'єро Гасперіні повідомив, що український нападник Артем Довбик не візьме участі у поєдинку 16 туру Серії А проти Ювентуса. Зустріч запланована на суботу, 20 грудня.

«Він ще не повністю відновився. Хоча він і тренується вже декілька днів, він все ще має деякі труднощі з ударами по воротах», – цитує Гасперіні TuttoAsRoma.

Цього сезону форвард провів за римський клуб 14 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома голами та двома асистами. Наразі Довбик продовжує відновлення після пошкодження підколінного сухожилля і поки що не готовий повернутися на поле.

Раніше повідомлялося, що на Довбика претендують два європейські клуби.