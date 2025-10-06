Римська Рома змогла вирвати перемогу над Фіорентиною з рахунком 2:1 у шостому турі Серії А. Український нападник Артем Довбик вийшов у стартовому складі та відзначився результативною передачею.

Після матчу головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні наголосив, що Довбик надав атаці команди більше варіативності та глибини. За його словами, у складному поєдинку з Фіорентиною український форвард зумів добре зіграти.

«Суле? У нього відмінна техніка, якщо він може підійти близько до воріт, він стає небезпечним. З Бальданці та Довбиком ми додали команді більше глибини та впевненості. Суле добре грає, він є додатковою перевагою.

Сьогодні Довбик добре зіграв, а це було нелегко. Нам вдалося перервати атаки суперника, створивши кілька моментів, які, однак, ми не реалізували. Дібала володіє якістю, яка заспокоює, коли він з м'ячем, і це чимало. Якби нам вдалося зробити його ще більш небезпечним, це було б ідеально», – сказав Гасперіні для Voce Giallorossa.