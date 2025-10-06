Рома на виїзді обіграла Фіорентину з рахунком 2:1 у шостому турі італійської Серії А. Один із голів римлян став можливим завдяки асисту українського форварда Артема Довбика.

Після матчу аналітики італійського видання Voce Giallorossa оцінили гру Довбика і зазначили, що український нападник зараз виглядає сильніше за конкурента Евана Фергюсона.

«Він віддав гольову передачу на Суле, хоча м'яч, швидше за все, призначався Бальданці. Шкода, що він не скористався пасом Уеслі в штрафному майданчику в першому таймі.

Поки що він обійшов Евана Фергюсона в ієрархії, але він може і повинен зробити більше», – написав редактор Voce Giallorossa.