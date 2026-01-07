У гостьовому поєдинку 19-го туру італійської Серії A Рома обіграла Лечче з рахунком 2:0.

Після матчу Opta наголосила на цікавому факті, що головний тренер «джалороссі» Джан П'єро Гасперіні досяг позначки в 1000 залікових очок в італійських клубах за кар'єру. До уваги беруться лише перемоги, які приносять три очки.

Таким чином, 67-річний тренер приєднався до елітної групи наставників, які подолали цей рубіж. Для порівняння, у головного тренера Мілана Массіміліано Алегрі 1050 очок, а у керманича Ювентуса Лучано Спаллетті - 1014.