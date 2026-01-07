Після перемоги над Лечче у 19-му турі Серії А (2:0) головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні відмовився давати коментарі пресі.

За даними італійського журналіста Філіппо Біафори, це рішення пов'язане з майбутньою зустріччю тренера з власниками клубу із родини Фрідкін, яка запланована на середу, 7 січня. Очікується, що під час зустрічі буде обговорено плани команди на зимове трансферне вікно.

Зазначається, що саме відсутність зимових посилень могла стати причиною того, що Гасперіні вирішив не відповідати на запитання журналістів щодо трансферів.