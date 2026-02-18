0.18 бала від мрії: як минув змагальний день для українців на Олімпіаді-2026
18 лютого на Іграх українські спортсмени виступили у п'яти дисциплінах
Черговий змагальний день на Олімпійських іграх став насиченим для української збірної. Наші атлети виступили у п'яти дисциплінах, продемонструвавши найкращий результат у біатлонній естафеті та шорттреку.
Біатлон: жіноча четвірка у топ-10
В естафетній гонці збірну України представили Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко та Дарина Чалик. Українки використали девʼять додаткових патронів і завершили змагання на 9-му місці у фінальному протоколі.
Шорт-трек: вольовий фініш Гандея
Олег Гандей припинив боротьбу на дистанції 500 м на стадії чвертьфіналу. Попри травму, отриману під час кваліфікації, українець вийшов на лід і фінішував четвертим з результатом 41.164. Цього не вистачило для виходу до півфіналу.
Фристайл: Брикіній не вистачило 0.18 бала для фіналу
У лижній акробатиці українки не змогли подолати кваліфікаційний бар'єр. Найближчою до виходу у фінальну частину була Ангеліна Брикіна — вона посіла 13-те місце, поступившись прохідній 12-й позиції лише мінімальними 0.18 бала.
13. Ангеліна Брикіна (79.84)
18. Діана Яблонська (69.89)
19. Неллі Попович (64.22)
20. Оксана Яцюк (62.68)
Лижні гонки та гірськолижний спорт
У командному спринті (лижні гонки) жіночий дует у складі Анастасії Нікон та Софії Шкатули посів 20-те місце у кваліфікації. Чоловіча пара Дмитро Драгун — Олександр Лісогор завершила відбір на 23-й сходинці.
У гірськолижному спорті Анастасія Шепіленко завершила виступи на Олімпіаді змаганнями зі слалому. Українка не змогла фінішувати в другій спробі, залишившись без підсумкового результату.
