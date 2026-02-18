Денис Сєдашов

Черговий змагальний день на Олімпійських іграх став насиченим для української збірної. Наші атлети виступили у п'яти дисциплінах, продемонструвавши найкращий результат у біатлонній естафеті та шорттреку.

Біатлон: жіноча четвірка у топ-10

В естафетній гонці збірну України представили Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко та Дарина Чалик. Українки використали девʼять додаткових патронів і завершили змагання на 9-му місці у фінальному протоколі.

Шорт-трек: вольовий фініш Гандея

Олег Гандей припинив боротьбу на дистанції 500 м на стадії чвертьфіналу. Попри травму, отриману під час кваліфікації, українець вийшов на лід і фінішував четвертим з результатом 41.164. Цього не вистачило для виходу до півфіналу.

Фристайл: Брикіній не вистачило 0.18 бала для фіналу

У лижній акробатиці українки не змогли подолати кваліфікаційний бар'єр. Найближчою до виходу у фінальну частину була Ангеліна Брикіна — вона посіла 13-те місце, поступившись прохідній 12-й позиції лише мінімальними 0.18 бала.

13. Ангеліна Брикіна (79.84)

18. Діана Яблонська (69.89)

19. Неллі Попович (64.22)

20. Оксана Яцюк (62.68)

Лижні гонки та гірськолижний спорт

У командному спринті (лижні гонки) жіночий дует у складі Анастасії Нікон та Софії Шкатули посів 20-те місце у кваліфікації. Чоловіча пара Дмитро Драгун — Олександр Лісогор завершила відбір на 23-й сходинці.

У гірськолижному спорті Анастасія Шепіленко завершила виступи на Олімпіаді змаганнями зі слалому. Українка не змогла фінішувати в другій спробі, залишившись без підсумкового результату.

