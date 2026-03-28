Гайдучик приніс Поліссю перемогу над Динамо
М'яч було забито на 62 хвилині матчу
близько 2 годин тому
Фото: ФК Динамо
Київське Динамо зазнало мінімальної поразки від житомирського Полісся в товариській грі. Поєдинок завершився з рахунком 0:1.
Єдиний гол на рахунку нападника Миколи Гайдучика. Форвард після подачі з кутового замкнув навіс головою.
Контрольний матч
Динамо – Полісся – 0:1
Гол: Гайдучик, 62
Нагадаємо, попередня зустріч суперників закінчилася перемогою киян (2:1).
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04