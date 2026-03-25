Кабаєв продовжив контракт із київським Динамо
Півзахисник залишається в команді ще на два роки
7 хвилин тому
Фото: Динамо Київ
Київське Динамо офіційно оголосило про продовження співпраці з півзахисником Владиславом Кабаєвим. Нова угода з футболістом розрахована до 30 червня 2028 року.
Владислав Кабаєв приєднався до складу біло-синіх влітку 2022 року.
За киян Владислав провів 125 матчів у всіх турнірах: 88 в українській Прем'єр-лізі, 6 у Кубку України та 31 у єврокубках. За підсумками минулого сезону півзахисник разом із Динамо виборов титул чемпіона України.
