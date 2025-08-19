Капітан Оболоні Олег Слободян висловився щодо значення футболу під час війни. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Звичайно, я думаю, що спорт потрібен, тому що треба давати якусь радість людям у цей непростий час. Наприклад, подивіться останній бій Усика – скільки людей спостерігало за ним, скільки людей з України та українців не в Україні. І всі так об’єднувалися та хотіли, щоб Усик переміг.

Так само і футбол, я вважаю, тому що це як один з елементів, мені здається, все-таки розваги в такий непростий час. У нас дуже багато плакатів, ми хлопцям і дівчатам допомагаємо, які на фронті. Всі дивляться, всі спостерігають.

У мене особисто є товариш, який там, і він завжди в курсі подій. І тому я вважаю, що це як один з елементів, щоб трохи відволіктися від теперішньої ситуації і війни.