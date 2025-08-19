На прикладі Усика. Гравець Оболоні пояснив важливість футболу під час війни
Слободян висловив власну думку
24 хвилини тому
Капітан Оболоні Олег Слободян висловився щодо значення футболу під час війни. Слова футболіста передає пресслужба клубу.
Звичайно, я думаю, що спорт потрібен, тому що треба давати якусь радість людям у цей непростий час. Наприклад, подивіться останній бій Усика – скільки людей спостерігало за ним, скільки людей з України та українців не в Україні. І всі так об’єднувалися та хотіли, щоб Усик переміг.
Так само і футбол, я вважаю, тому що це як один з елементів, мені здається, все-таки розваги в такий непростий час. У нас дуже багато плакатів, ми хлопцям і дівчатам допомагаємо, які на фронті. Всі дивляться, всі спостерігають.
У мене особисто є товариш, який там, і він завжди в курсі подій. І тому я вважаю, що це як один з елементів, щоб трохи відволіктися від теперішньої ситуації і війни.
Нагадаємо, Оболонь досі не програє у новому сезоні української Прем’єр-ліги.