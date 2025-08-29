29 серпня о 14:00 за київським часом у Монако відбудеться жеребкування основного раунду Ліги конференцій сезону 2025/26. Захід пройде у форматі одного шоу разом із жеребкуванням Ліги Європи.

Україну на цій стадії представляють два клуби – Динамо Київ та Шахтар Донецьк. Гірники потрапили до першого кошика, а Динамо – до другого.

Це буде другий сезон поспіль із новим форматом турніру. На груповому етапі змагатимуться 36 команд, які зіграють по одному матчу з представниками кожного кошика. Загалом заплановано 6 турів.

8 найкращих клубів напряму виходять у 1/8 фіналу. Команди, які займуть місця з 9-го по 24-те, боротимуться у стикових матчах 1/16 фіналу за вихід далі.

Фінал Ліги конференцій 2025/26 відбудеться 27 травня 2026 року на стадіоні Red Bull Arena у німецькому Лейпцигу.

Дати матчів

Тур 1: 2 жовтня 2025

Тур 2: 23 жовтня 2025

Тур 3: 6 листопада 2025

Тур 4: 27 листопада 2025

Тур 5: 11 грудня 2025

Тур 6: 18 грудня 2025

1/16 фіналу: 19 і 26 лютого 2026

1/8 фіналу: 12 і 19 березня 2026

Чвертьфінали: 9 і 16 квітня 2026

Півфінали: 30 квітня і 7 травня 2026

Фінал: 27 травня 2026, Лейпциг

Кошики для жеребкування

Кошик 1: Фіорентина (Італія), АЗ Алкмар (Нідерланди), Шахтар Донецьк (Україна), Слован Братислава (Словаччина), Рапід Відень (Австрія), Легія Варшава (Польща)

Кошик 2: Спарта Прага (Чехія), Динамо Київ (Україна), Крістал Пелас (Англія), Лех Познань (Польща), Райо Вальєкано (Іспанія), Шемрок Роверс (Ірландія)

Кошик 3: Омонія (Кіпр), Майнц (Німеччина), Страсбур (Франція), Ягеллонія (Польща), Цельє (Словенія), Рієка (Хорватія)

Кошик 4: Зріньскі (Боснія і Герцеговина), Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар), КуПС (Фінляндія), АЕК Афіни (Греція), Абердін (Шотландія), Дріта (Косово)

Кошик 5: Брейдаблік (Ісландія), Сігма Оломоуц (Чехія), Самсунспор (Туреччина), Ракув (Польща), АЕК Ларнака (Кіпр), Шкендія (Північна Македонія)

Кошик 6: Хеккен (Швеція), Лозанна (Швейцарія), Університатя Крайова (Румунія), Хамрун Спартанс (Мальта), Ноа (Вірменія), Шелбурн (Ірландія)

Трансляцію жеребкування проведе офіційний сайт УЄФА. Початок о 14:00 за київським часом. Дивитися наживо.