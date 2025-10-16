Київське Динамо отримало несподіване посилення в атаці перед матчем дев'ятого туру УПЛ проти луганської Зорі.

За даними ТаТоТаке, головний тренер столичного клубу Олександр Шовковський зможе розраховувати на панамського нападника Едуардо Герреро у цьому матчі.

Зазначається, що раніше існувала домовленість між керівництвом клубів, згідно з якою Герреро не виступав проти Зорі лише у сезоні 2024/25.

У нинішньому чемпіонаті подібних обмежень немає, і в Динамо підтвердили, що форвард готується до матчу Зоря - Динамо, маючи всі шанси вийти на поле.

Зустріч відбудеться у суботу, 16 листопада, початок – о 15.30 за київським часом.