Українська блогерка та інфлюенсерка Даша Квіткова, яка перебуває у стосунках із півзахисником київського Динамо Володимиром Бражком, повідомила про погіршення стану здоров’я. У своїх соцмережах вона розповіла, що проходить курс лікування через критично низький рівень заліза в організмі.

Квіткова опублікувала фото з лікарняної палати, де видно сліди від крапельниць, і додала:



– Так виглядають руки людини, яка підіймає рівень заліза.

За словами блогерки, обстеження в ендокринолога показало дуже низький рівень феритину — форми заліза, що зберігається в організмі. Вона зазначила, що подібні проблеми можуть бути наслідком сильного стресу, і закликала своїх підписників регулярно перевіряти стан здоров’я та здавати аналізи.

27-річна Даша Квіткова є однією з найвідоміших українських інфлюенсерок. Її обранець Володимир Бражко, 23-річний півзахисник Динамо, має чинний контракт із клубом до літа 2029 року. Згідно з даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 12 мільйонів євро.

Наразі київське Динамо посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 16 очок після восьми матчів. У суботу, 18 жовтня, кияни зустрінуться із Зорею, а 23 жовтня проведуть виїзний поєдинок Ліги конференцій проти Самсунспора.