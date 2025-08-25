Гірше виправдання важко уявити: Фернандеш прокоментував нереалізований пенальті
Футболіст знайшов винного у своїй біді
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш пояснив, що невдалий пенальті у матчі проти Фулгема (1:1) став наслідком не лише власної помилки, а й випадкового втручання судді Кріса Кавани.
«Я був розлючений. У кожного гравця пенальті є своя підготовка, і суддя випадково врізався в мене. Це мене дуже роздратувало, бо він навіть не вибачився. Проте це не виправдання. Я пробив м’яч надто глибоко, і він перелетів через поперечину», – зізнався португалець у коментарі Sky Sports.
Після цього матчу Манчестер Юнайтед опинився на 16-му місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи лише одне очко після двох стартових матчів сезону.