Павло Василенко

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш пояснив, що невдалий пенальті у матчі проти Фулгема (1:1) став наслідком не лише власної помилки, а й випадкового втручання судді Кріса Кавани.

«Я був розлючений. У кожного гравця пенальті є своя підготовка, і суддя випадково врізався в мене. Це мене дуже роздратувало, бо він навіть не вибачився. Проте це не виправдання. Я пробив м’яч надто глибоко, і він перелетів через поперечину», – зізнався португалець у коментарі Sky Sports.

Wait, Bruno Fernandes blamed the ref for missing? 😂pic.twitter.com/e1K3tV7iQq — Triple M (@Tripple____M) August 24, 2025

Після цього матчу Манчестер Юнайтед опинився на 16-му місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи лише одне очко після двох стартових матчів сезону.