Стали відомі стартові склади на матч Динамо — Шахтар
Початок зустрічі — о 18:00 за київським часом
Київське Динамо та донецький Шахтар оприлюднили стартові склади на центральний матч 26-го туру Української Прем’єр-ліги.
Гра розпочнеться о 18:00 на стадіоні імені Валерія Лобановського.
Склад Динамо: Нещерет, Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко, Михайленко, Шапаренко, Буяльський, Ярмоленко, Редушко, Пономаренко.
Запасні: Моргун, Суркіс, Герреро, Дубінчак, Шола, Тіаре, Коробов, Піхальонок, Яцик, Захарченко, Бленуце, Озимай
Склад Шахтаря: Різник, Грам, Марлон Сантос, Матвієнко, Азаров, Назарина, Бондаренко, Ізакі, Лукас, Невертон, Траоре.
Запасні: Твардовський, Бондар, Марлон Гомес, Егіналдо, Криськів, Педріньйо, Педро Енріке, Вінісіус Тобіас, Очеретько, Аліссон, Мейреллес, Оба
